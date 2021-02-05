В Казани отметили рост преступлений, совершенных иностранцами

Сейчас, по данным полиции, в Казани находятся около 46,5 тысяч зарубежных гостей.

Сегодня, 5 февраля, на заседании Казгордумы начальник УМВД города Александр Мищихин сообщил депутатам, что в 2020 году был зафиксирован рост количества преступлений, совершенных иностранцами, - на 31% по сравнению с 2019-м. И это при том, что, по словам полицейского, иностранцы во время пандемии стали реже приезжать в столицу Татарстана. Сейчас, по данным полиции, в Казани находятся около 46,5 тысяч зарубежных гостей.

Отметил Мищихин и то, что в 2020 году в городе отмечен спад количества краж – на 3,1%. Всего за указанный период было зарегистрировано 9,3 тысяч таких случаев. По ним в суд направлены более 2,2 тысяч дел.

При этом в 2020 году более 40% имущественных преступлений были совершены в городе с помощью мобильной связи или интернета. И их доля растет, а мошенники продолжают развивать схемы обмана.

Тем не менее, по заверениям начальника УВД Казани Александра Мищихина, за 2020 год в городе полицейские раскрыли 159 подобных краж и 365 фактов мошенничества. Что в два раза больше, чем в 2019-м.