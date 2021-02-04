Модернизация Чебоксарской ГЭС потребует 19 миллионов рублей

Подрядчик должен будет завершить работу до 31 мая 2022 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что очистные сооружения гидроэлектростанции в Чебоксарах собираются реставрировать. На это филиал общества «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» готов потратить более 19 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет организовать водоотведение cо служебного моста со стороны верхнего бьефа в очистные сооружения базы материально-технического обеспечения.

Исполнитель тендера, которым могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие возможность привлекать субподрядчиков, будет определен посредством электронного аукциона 5 апреля. Работы должны быть завершены до 31 мая 2022 года.