Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Модернизация Чебоксарской ГЭС потребует 19 миллионов рублей

Очистые сооружения собираются рестраврировать
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Подрядчик должен будет завершить работу до 31 мая 2022 года.

Подрядчик должен будет завершить работу до 31 мая 2022 года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что очистные сооружения гидроэлектростанции в Чебоксарах собираются реставрировать. На это филиал общества «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» готов потратить более 19 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет организовать водоотведение cо служебного моста со стороны верхнего бьефа в очистные сооружения базы материально-технического обеспечения.

Исполнитель тендера, которым могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие возможность привлекать субподрядчиков, будет определен посредством электронного аукциона 5 апреля. Работы должны быть завершены до 31 мая 2022 года.