В Чувашии заработала карта вакцинации от коронавируса

Привиться по предварительной записи могут все желающие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии начала работать карта вакцинации от коронавируса. Сейчас на ней 35 геометок, нажимая на которые можно узнать адреса и телефоны прививочных пунктов. Сервис должен облегчить местным жителям процедуру записи на вакцинацию.

Ранее “Комсомолка” писала, что в Чувашию поступила очередная партия “Спутника V” в количестве 12,6 тысячи доз. С начала вакцинации в республику было направлено уже более 23 тысяч доз этого препарата.

Привиться по предварительной записи могут все желающие. Заявку можно оставить по телефону "122", в регистратуре поликлиники по месту жительства или на портале Госулуг.