С 6 февраля в Чебоксарах объединят маршруты троллейбусов №11 и №5

На маршруте будет задействовано 12 троллейбусов, интервал движения между ними в «часы пик» составит 11 минут. Фото: Мария ЛЕНЦ

С этой субботы, 6 февраля, в Чебоксарах по новому маршруту начнет ходить троллейбус №11. Он будет объединен с маршрутом №5, сообщает пресс-служба администрации города.

Троллейбус будет ходить следующим образом: Завод имени Чапаева - ДК «Ровесник» - ул. Фруктовая - ул. Чернышевского - ул. Мате Залка - ул. Академика С.П. Королева - ул. Яноушека - Техникум связи - Мебельная фабрика - ул. Б.Хмельницкого - Центральный рынок – Русский драмтеатр – Будайка - стадион «Олимпийский»- Гостиница «Россия» - ул. Патриса Лумумбы - Стадион «Спартак» - Мега Молл - АО «Чебоксарский трикотаж» - Завод «Энергозапчасть» -33 школа – Агрегатный завод - ОЖДХ-железнодорожное хозяйство - Маслосырбаза - Автовокзал - ул. Хевешская - Универсам «Звёздный» - ул. Пролетарская - Школа №46 - Художественная школа - Кочаково - Пятино - ГСК «Трактор-3».

В будние дни с 6.00 до 8.00 и с 15.00 до 17.00 маршрут будет продлеваться до Завода силовых агрегатов.

На объединенном маршруте будет задействовано 12 троллейбусов, интервал движения между ними в «часы пик» составит 11 минут.