В Ульяновской области сотрудники ЖКХ обнаружили мумию в подвале жилого дома

На месте происшествия работали сотрудники СУ СКР Ульяновской области Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В понедельник, 1 февраля, во время планового обхода жилых домов сотрудниками ЖКХ в Первом Микрорайоне в селе Озерки в Чердаклинский районе области был обнаружен мумифицированный труп мужчины. По предварительным данным, 59-летний погибший мужчина был бездомным, и в подвале проживал почти год. Известно о страшной находке стало только сегодня.

На месте происшествия работали сотрудники СУ СКР Ульяновской области. Им предстоит выяснить точные причины и дату гибели мужчины в рамках доследственной проверки.