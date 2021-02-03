Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Ульяновской области сотрудники ЖКХ обнаружили мумию в подвале жилого дома

Доследственную проверку проводит СУ СКР области
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
На месте происшествия работали сотрудники СУ СКР Ульяновской области

На месте происшествия работали сотрудники СУ СКР Ульяновской области

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В понедельник, 1 февраля, во время планового обхода жилых домов сотрудниками ЖКХ в Первом Микрорайоне в селе Озерки в Чердаклинский районе области был обнаружен мумифицированный труп мужчины. По предварительным данным, 59-летний погибший мужчина был бездомным, и в подвале проживал почти год. Известно о страшной находке стало только сегодня.

На месте происшествия работали сотрудники СУ СКР Ульяновской области. Им предстоит выяснить точные причины и дату гибели мужчины в рамках доследственной проверки.

ЧП