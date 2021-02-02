Число смертей от коронавируса в Ульяновской области достигло 630

Под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него сейчас находятся более 11 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 2 февраля, стало известно, что в Ульяновской области скончались еще пять зараженных коронавирусом человек. Их смерти были подтверждены накануне. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 630, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в области провели 621 387 тестов на коронавирус, обследовав при этом 590 667 граждан. Это помогло выявить 44 134 зараженных, в том числе 176 - за минувшие сутки. На данный момент большинство из них - 40 482 человека, выздоровело, но под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее продолжают находиться 11 379 пациентов.