В Марий Эл приставы заставили снести незаконный пирс, установленную на озере-памятнике

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Судебные приставы Марий Эл некоторое время пытались убедить владельца пирса на озере Таир снести его.

Дело в том,что данный водоем является гидрологическим памятником природы республиканского значения и никто не давал разрешения на его использование. На лицо было нарушение требования Водного кодекса России. По решению суда пирс должны были демонтировать.

Но его владелец проигнорировал это, за что с него взыскали исполнительский сбор и дали еще время для ликвидации незаконной постройки. Но мужчина снова ничего не сделал. Тогда приставы возбудили административное дело и ему пришлось выплатил штраф. Только после этого мужчина самостоятельно снес тот самый пирс, сообщили в УФССП Марий Эл.