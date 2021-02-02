В Чебоксарах почти на 5% вырос тариф на погребение

В Тариф включены, в том числе, оформление документов, а также предоставление и доставка гроба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля в Чебоксарах возросла сумма услуг на погребение и теперь она составляет 6424,98 рублей. В 2020 году за похороны усопшего жителя столицы республики необходимо было выплатить на 300 рублей меньше.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление об оказании спецуслуг, которые представляют агентства по оказанию ритуальных услуг.

В сумму тарифа включены: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка останков покойного на кладбище и само погребение.