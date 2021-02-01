В Нурлате при пожаре в частном доме погиб один человек

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном доме №34 на улице Дмитрова в Нурлате начался в 16.22 в воскресенье, 31 января. К приезду сотрудников МЧС жилое строение уже горело открытым огнем. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

Пламя пытались сбить водой и снегом соседи, а также хозяин дома. Он и рассказал, что внутри может находиться человек, но о помощи никто не просил. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение - жилой дом, расположенный на расстоянии семи метров.

- Во время тушения пожара на кухне у дверного проема пожарные обнаружили тело 55 летнего мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Его нашли полу под обрушившимися конструкциями потолочного перекрытия. В результате пожара жилой дом сгорел полностью. Его предварительная причина – неосторожность при курении.