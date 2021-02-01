Капитальный ремонт домов в Набережных Челнах начнется в марте

На ремонт городских домов потратят почти 1,5 миллиарда рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изначально планировалось, что в 2021 году в Набережных Челнах проведут капитальный ремонт 134 домов, потратив на это 1,3 миллиарда рублей. Однако власти города подали заявку на дополнительное федеральное финансирование для реконструкции лифтов. Так, число домов, которые должны быть отремонтированы в текущем году, выросло до 150, а сумма - до 1,5 миллиарда рублей.

По словам первого заместителя руководителя Исполкома Набережных Челнов Ильи Зуева, исполнитель тендера будет выявлен в конце февраля, а уже в начале марта с ним подпишут договор. Тогда же он и сможет начать работу.