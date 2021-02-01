Президент Татарстана вручил орден Дружбу дирижеру татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля

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В понедельник, 1 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным дирижером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ренатом Салаватовым.

В Доме правительства республики они вместе с главой регионального Минкульта Ирадой Аюповой и директором театра Рауфалем Мухаметзяновым обсудили вопросы продвижения татарского национального оперно-балетного репертуара на мировой арене.

После Минниханов вручил Салаватову орден Дружбы за “большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность”, а также пожелал ему успехов в творческой деятельности и крепкого здоровья.