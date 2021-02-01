В Чувашии число летальных случаев коронавируса достигло 888

Новые летальные случаи COVID-19 в республике там фиксируют ежедневно более двух месяцев подряд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили еще 86 больных коронавирусом людей. Вместе с тем там выписали 84 переболевших инфекцией пациента и подтвердили смерть 12 зараженных. Новые летальные случаи COVID-19 в республике там фиксируют ежедневно более двух месяцев подряд - с 24 ноября 2020 года.

С начала пандемии в регионе сделали 476,9 тысячи тестов на коронавирус. Это помогло выявить 19 553 зараженных. На данный момент большинство из них - 17 622 человека, выздоровели, а 888 - скончались.

В Чувашию уже поступили 11 794 дозы вакцины от COVID-19. Ими уже привиты 4 392 местных жителя, 786 из которых - обоими компонентами.