Власти Чебоксар готовы заплатить более 3 миллионов рублей за отлов и стерилизацию бездомных животных в 2021 году

Временное содержание кошек и собак после операции также входит в обязанности исполнителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Чебоксар объявила аукцион на отлов и содержание бездомных животных в 2021 году. На эти цели власти готовы выделить около 3,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отловить, стерилизовать, маркировать и возвратить на место обитания 390 бездомных животных. Временное содержание кошек и собак после операции также входит в его обязанности.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 10 февраля. Контракт с ним будет подписан на срок с 1 марта по 31 декабря 2021 года.