С начала года в Ульяновске родились 433 ребенка

Наибольшее количество малышей родилось в Засвияжском районе - 139, в Заволжском - 129, в Ленинском - 110, в Железнодорожном - 55. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По информации городского управления по делам семьи администрации на 29 января, на свет появилось 433 новорожденных. Наибольшее количество малышей родилось в Засвияжском районе - 139, в Заволжском - 129, в Ленинском - 110, в Железнодорожном - 55.

Первыми детьми в семье стали 163 малыша, вторыми - 171, третьими – 68, четвертыми и последующими - 31.

- Администрацией города проводится планомерная работа по укреплению семейных ценностей. Решение вопросов демографии, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности - это наши приоритетные задачи на сегодняшний день. Большую помощь в этом нам призван оказать национальный проект «Демография», - отметила начальник управления по делам семьи Людмила Бабунова.

Напомним, что по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова до 31 декабря 2026 года продлена выдача государственных сертификатов на получение регионального материнского капитала. Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату медицинских услуг, получение образования, а также отдых и оздоровление детей.

В рамках регионального капитала «Семья» предусмотрены выплаты на второго ребенка - 50 000 рублей, на третьего и последующих - 100 000 рублей.