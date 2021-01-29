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В Набережных Челнах нашли виновных в возгорании газовой трубы

К счастью, никто не пострадал
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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От огня пострадал только пол балкона квартиры на первом этаже жилого дома.

От огня пострадал только пол балкона квартиры на первом этаже жилого дома.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Проведя поверку по факту пожара, произошедшего еще 13 января в доме 9/5 Набережных Челнов, прокуратура пришла к выводу, что причиной его могла стать искра, которая образовалась при обломе болта во время протяжки фланцевого соединения газовой трубы.

Отметим, что в тот день сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 14.43. К приезду спасателей из того самого соединения бил факел пламени – загоревшийся газ вырывался наружу.

Горение происходило под балконом квартиры на первом этаже дома. Площадь пожара тогда составил один квадратный метр – пострадал дощатый пол. Погибших и пострадавших при этом не было.

Корме того, в ходе проверки прокуратура нашла виновных в произошедшем – тех, кто во время протяжки сломал болт и создал этим искру. Это были две слесарей по ремонту и эксплуатации газового оборудования ООО «ВолгоПромГаз».

- Они нарушили требования безопасности при производстве пожароопасных работ. Кроме того, в нарушение инструкции после обнаружения утечки газа указанные сотрудники не сообщили об этом в ЭПУ «Челныгаз», а попытались устранить аварию своими силами, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Кроме того, сотрудники надзорного органа выяснили, что в УК обслуживающей пострадавший дом нет актов выполненных работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, в том числе труб снаружи домов за декабрь 2020 года по договору с тем самым ООО «ВолгоПромГаз».

В итоге в адрес руководителей этих организаций прокуратурой внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

ЧП