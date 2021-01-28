СУ СКР Ульяновской области: женщина из ревности напала с ножом на соперницу

Поножовщина произошла во время застолья. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Уголовное дело по статье "Покушение на убийство" возбудили в отношении 35-летней жительницы Ульяновска. По версии следствия, и жертва и ее обидчица в ночь на 27 января выпивали в квартире на улице Аблукова, где проживает подозреваемая вместе со своим сожителем.

В какой-то момент между гостьей и хозяйкой возник конфликт - они не поделили мужчину. Хозяйка приревновала так, что схватилась за нож. Она успела ранить свою 41-летнюю соперницу в лицо и дважды - в область сердца, прежде чем лезвие из рук выбил ее сожитель. Он и вызвал медиков, благодаря чему удалось спасти жизнь раненной женщины.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.