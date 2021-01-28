Рост начислений за отопление в январе в Набережных Челнах составит около 6,5%

С начала года властям города поступило десять официальных обращений местных жителей по поводу начислений за отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Среднесуточная температура воздуха в январе в Набережных Челнах составила около -11,5 градусов. Отпуск тепла по крупным управляющим компаниям за месяц в городе вырос на 6,5%, по сравнению с декабрем. Потому и заплатят горожане за отопление на столько же больше. Об этом сегодня, 28 января, заявил первый зам руководителя Исполкома Илья Зуев.

Он также заметил, что с начала 2021 года властям поступило десять официальных обращений местных жителей по поводу начислений за отопление. В результате разбирательства выявлен дом, в котором из шести подъездов заселены только три.

- Соответственно была выявлена ошибка в расчетах, где жильцам были начисленные излишние суммы. Она была исправлена по всем трем подъездам. Это около 80 квартир. Для всех будет произведен перерасчет, - констатировал Зуев.

Были и обращения по дому, в котором установлены индивидуальные приборы учета тепла. Оказалось, что в платежке не указывается площадь мест общего пользования, за которые также платят собственники жилья – подъездов, чердаков и подвалов.