В Марий Эл во время ДТП с легковушкой и фурой погибла женщина

Фото: ГИБДД Марий Эл

Серьезная авария произошла сегодня, 28 января, в 9.00 на 22 километре автодороги «Кокшайск - Красногорский» в Звениговском районе. По предварительным данным, все произошло по вине водителя легковой автомобиля Ford Focus.

Как полагают сотрудники ГИБДД Марий Эл, он превысил скорость, не учел дорожные и погодные условия, не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, где "залетел" под грузовую фуру Scania.

- В результате ДТП водитель Ford Focus с травмами госпитализирован, женщина-пассажир легковой автомашины скончалась при транспортировке в больницу, - сообщили в МВД Марий Эл.