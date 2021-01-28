В Марий Эл тракториста за смерть ребенка приговорили к 7 годам колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

40-летнего жителя Звениговского района признали виновным в гибели ребенка и приговорили к 7 годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на срок 2 года и 11 месяцев.

- Данное решение суда пока не вступило в силу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Было доказано, что 18 июня 2020 года мужчина с истекшими водительскими правами пьяным сел за руль трактора с самодельным прицепом. Когда он проезжал по одной из деревень рядом с трактором бежали дети. Тракторист видел это, но не принял никаких мер. Так, 8-летний мальчик запрыгнул во время движения на сцепное устройство, не удержался и упал под колесо прицепа. Травмы, полученные ребенком, оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. Тракторист же, увидев, что произошло, поспешил скрыться. Его вычислили и нашли, в том числе, благодаря оставленным техникой следам на дороге.