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Коронавирус Covid-19

В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

По данным на 28 января, в республике скончались уже 842 зараженных человека
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Еще в начале текущей недели число скончавшихся жителей республики составляло 807.

Еще в начале текущей недели число скончавшихся жителей республики составляло 807.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 12 смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 842. Об этом в четверг, 28 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Заметим, что еще в начале текущей недели было зафиксировано 807 смертей от инфекции.

С начала пандемии в республике выявили 19 198 больных коронавирусом человек, в том числе 96 - накануне. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный 17 302 человек выздоровело.