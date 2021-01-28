В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

Еще в начале текущей недели число скончавшихся жителей республики составляло 807. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 12 смертей от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 842. Об этом в четверг, 28 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Заметим, что еще в начале текущей недели было зафиксировано 807 смертей от инфекции.

С начала пандемии в республике выявили 19 198 больных коронавирусом человек, в том числе 96 - накануне. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный 17 302 человек выздоровело.