В Набережных Челнах завод скрыл рабочего с обожженным лицом и телом

На заводе также выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Во время совместной проверки прокуратуры, МЧС и Госинспекцией по труду информации о пожаре в Набережных Челнах на территории ОАО «НПО «Татэлектромаш», выяснилось, что о ЧП предприятие в нарушение закона никуда не сообщало.

Еще 20 января в малярном цехе завода транспортного загорелись бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате этого пожара серьезно пострадал 54-летний рабочий. Мужчину с ожогами лица, шеи, туловища и конечностей госпитализировали в БСМП.

- При этом руководство завода не сообщило о случившемся в компетентные органы, - отметили в прокуратуре Татарстана.

Сотрудники надзорного органа с коллегами также выявили на предприятии ряд нарушений требований пожарной безопасности. В частности, в том самом цехе окрасочная камера не защищена системами автоматической установки пожаротушения, не представлены документы о работах по очистке вытяжных устройств, а также складируются горючие материалы ближе, чем на 1 метр от электрощитов и электрооборудования.

Для уголовно-правовой оценки действий или бездействия должностных лиц в следственные органы были направлены все материалы проверки. Также решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «сокрытие страхового случая». А в адрес руководителя завода будет внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.