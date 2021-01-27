В феврале в Татарстане рассмотрят вопрос о разрешении кафе и ресторанам работать по ночам

С 23.00 до 6.00 точкам общепита пока разрешено работать только на вынос. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сегодня, 27 января, на пресс-конференции пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева сообщила, что пока вопрос о снятии ограничения по работе точек общепита в республике не рассматривается.

Решение об этом могут принять в конце февраля. До этого момента специалисты управления будут отслеживать ситуацию с коронавирусом – пойдет инфекция на спад или нет. В первом случае есть шансы, что кафе и ресторанам разрешат вновь работать по ночам. Сейчас же, напомним, в Татарстане им запрещено принимать клиентов с 23.00 до 6.00.

Отметим, в эту среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инфекция в столице идет на спад и разрешил работать по ночам общепиту, клубам, барам, дискотекам, караоке, боулингам, а также другим организациям индустрии отдыха и развлечений, пишет kp.ru.