Жителей Татарстана предупреждают о сильном ветре, тумане и гололедице

Жителям республики лучше не покидать дома без крайней на то необходимости, Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погоды в период с 18.00 27 января до 18.00 28 января. В регионе в целом и Казани в частности ожидается сильный южный ветер порывами до 15-18 м/с, гололедица, гололед и туман. Татарстанцам лучше не покидать дома без крайней необходимости,

Заметим также, что в четверг, 28 января, ночью и утром в ряде районов Татарстана возможны осадки в виде мокрого снега. Минимальная температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, а при прояснениях до -13. Днем же столбики термометров будет колебаться от -2 до -7 градусов.