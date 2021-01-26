В Волжске пожар унес жизнь 86-летней пенсионерки

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

В понедельник, 25 января, на улице Чехова в Волжске произошла трагедия. Ночью там загорелся дом. Пожар был обнаружен слишком поздно - сообщение о нем поступило спасателям спустя более четверти часа после начала. За это время огонь успел полностью охватить строение изнутри и перекинуться на крышу.

Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Они предотвратили угрозу распространения огня на баню и сарай, находившиеся под одной крышей с горящим домом. После окончательной проливки места возгорания было обнаружено тело 86-летней матери хозяина.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

- В настоящий момент специалисты выясняют причину произошедшего. Материалы по пожару переданы в следственные органы, - сообщают в пресс-службе МЧС Марий Эл.