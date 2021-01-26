В Чувашии на трассе погиб водитель-пенсионер, вылетев на встречке под фуру

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Смертельная авария произошла 25 января в 16.50 на трассе "Аниш" - "Ульяновск-Цивильск". Водитель отечественной легковушки "Лада Приора" - 77-летний пенсионер, двигаясь в сторону Цивильска, во время движения превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где его легковушка врезалась в грузовой "Мерседес".

Пенсионер получил травмы, оказавшиеся смертельными, и погиб на месте аварии. Его автомобиль получил сильные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Чувашии.