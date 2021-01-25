Жителю Йошкар-Олы при очистке крыши дома от снега понадобилась помощь спасателей

Фото: пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы

Днем в воскресенье, 24 января, 59-летний житель Йошкар-Олы чистил крышу дома от снега и в какой-то момент поскользнулся. Мужчина настолько неудачно упал, что не мог особо пошевелить ни руками, ни ногами. Вот и позвонил он с просьбой о помощи спасателям.

Те прибыв на место происшествия, эвакуировали пострадавшего с крыши при помощи альпинистского снаряжения и передали бригаде "скорой помощи", сообщает пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы.