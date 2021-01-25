Стало известно, где именно построят четыре новые станции казанского метро

Фото: metshin.ru

Стартовал конкурс на лучший дизайн-проект четырех новых станций казанского метро. В документации к нему указаны подробности концепции станций “Улица Юлиуса Фучика”, “10-й микрорайон”, “100-летие ТАСС” и “Улица Академика Сахарова”. Все они будут колонного типа и мелкого заложения

Заметим, что станция “Улица Юлиуса Фучика” с двумя подземными переходами будет расположена вдоль одноименной улицы и станет пересадочной на станцию “Дубравная” первой линии. На этой же улице появится и станция “10-й микрорайон” с двумя подземных вестибюлями.

Фото: Татинвестгражданпроект

Фото: Татинвестгражданпроект

Станцию “100-летие ТАССР” построят на пересечении улицы Фучика с Ломжинской и Ноксинским спуском, а «улица Академика Сахарова» - напротив торгового центра «МЕГА».

Фото: Татинвестгражданпроект