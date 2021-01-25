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Экономика

В 2020 году в бюджете Казань сэкономили более миллиарда рублей

Этого удалось достичь, в том числе, благодаря уменьшению числа и объема закупок
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Наибольшего процента экономии на торгах достигли зооботсад, Комитет земельных и имущественных отношений и Управление образования.

Наибольшего процента экономии на торгах достигли зооботсад, Комитет земельных и имущественных отношений и Управление образования.

Фото: Валерий РОМАНОВ

В 2020 году Казань сэкономила более миллиарда рублей из местного бюджета благодаря уменьшению числа и объема закупок, а также снижению стоимости по ряду сделок. Так, например, высокая конкуренция на торгах помогла снизить стоимость организации обучения по пожарно-техническому минимуму (на 94%) и облучателей рециркуляторов (на 80% за единицу).

Заметим, что наибольшего процента экономии на торгах среди муниципальных заказчиков достигли Департамент телекоммуникационных технологий (ДТТ), зооботсад, Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), Комитет земельных и имущественных отношений и управление образования.