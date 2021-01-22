В 2020 году в Татарстане из-за нарушений закрыли два контактных зоопарка

С 2022 года все контактные зоопарки страны должны будут получить лицензию на работу. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

В 2020 году в Татарстане закрыли два контактных зоопарка. Такое решение было принято в связи с жалобами посетителей и выявленными нарушениями в работе заведений. Их руководители были привлечены к административной ответственности. Об этом на итоговой коллегии с Главным Управлением ветеринарии Кабинета министров республики сообщил руководителя управления татарстанского Россельхознадзора Ильнур Галеев.

Он также заметил, что со следующего 2022 года все контактные зоопарки страны должны будут получить лицензию на работу.