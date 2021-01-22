Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 769

С начала пандемии в регионе выявили 18 609 больных COVID-19, в том числе 105 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти два месяца в Чувашии ежедневно выявляются новые летальные случаи коронавируса. Минувшие сутки не стали исключением - подтвердилась смерть еще девяти зараженных человек. Таким образом, число жертв инфекции в регионе достигло 769. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии провели порядка 452 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 18 609 больных, в том числе 105 - накануне. На данный момент большинство из них - 16 704 заразившихся, выздоровели.