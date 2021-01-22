В Чувашии сосед спас от обморожения пенсионера, который замерзал на даче

Пенсионера вывезли на снегоходе Фото: МЧС по Чувашии

Вечером 21 января, в 19.45, на пульт оперативного дежурного Чувашской республиканской поисково-спасательной службы "ЧРПСС" поступила информация, что срочно необходимо эвакуировать 73-летнего пенсионера.

Мужчину на даче обнаружил сосед, который на лыжах смог добраться до садового общества "Унга" возле деревни Малдыкассы в Чебоксарском районе. К своему удивлению, он обнаружил соседа, который жил в садовом домике, суд по отсутствию следов на снегу, мужчина никуда е выходил и еже замерзал. Самостоятельно выбраться пенсионер не мог - дорога была затруднена огромными сугробами. Оказалось, что пожилой мужчина уже давно живет на этой даче, по каким причинам – это выяснят правоохранительные органы.

Спасателям пришлось на снегоходе вывозить пенсионера с заснеженной дачи и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

- Бригада "03" оперативно доставили пострадавшего с обморожением конечностей в больницу, где он в данный момент и находится, - сообщили в ЧРПСС.