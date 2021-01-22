В Татарстане умер кот Тишка, спасенный во время пожара

Кот Тишка умер, его не смогли спасти Фото: МЧС Татарстана

Зооволонтеры, помогающие коту Тишке из поселка городского типа Васильево, сообщили, что 21 января кот умер. Тишка стал известен стране после того, как 12 января в квартире, где он жил, произошел пожар. 22-летняя хозяйка выскочила из опасной квартиры вместе со своим двухлетним сыном, а кота позже вынесли пожарные. Они, кстати, и оказали ему первую помощь, буквально оживив его при помощи кислорода.

Позже стало известно, что владельцы оставили его в ветеринарной клинике, денег на его лечение у них не было. Местные зооволонтеры кинули клич, и на лечение кота Тишки собирали всем миром. Некоторое время было похоже, что кот выкарабкается, его перевезли в Казань и даже нашли нового хозяина - женщину из Москвы, которая готова была принять его.

Но Тишка не выжил, он умер после того, как утром 21 января сначала снизилась температура его тела, а затем отказало сердце.