В Казани при расчистке улиц от снега на штрафстоянку вывезли 80 машин

Полицейские выявляли нарушителей правил остановки и стоянки. Фото: Евгения ГУСЕВА

20 января с 18.00 до 3.00 21 января в Казани сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил остановки и стоянки. А, в частности, высматривали автомобили, которые мешали спецтехнике в расчистке улиц от снега. В итоге за все это на штрафстоянку было эвакуировано 80 машин.

- Автомобили, припаркованные с нарушением Правил дорожного движения создают препятствие не только для других участников дорожного движения, работы аварийно-спасательных служб и ремонтно-уборочной техники, но также могут способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий! – предупреждают в ГИБДД Казани.