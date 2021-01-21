С начала пандемии в регионе провели порядка 584,7 тысячи тестов на COVID-19 и обследовали 554,7 тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области скончались еще 11 зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 550. Об этом в четверг, 21 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели порядка 584,7 тысячи тестов на коронавирус и обследовали 554,7 тысячи человек. Это помогло выявить 41 574 больных, 241 из которых - накануне. Большинство из зараженных - 38 020 человек, уже выздоровели. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 207 местных жителей.