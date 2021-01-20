В Марий Эл подтверждена еще одна смерть от COVID-19

Число летальных исходов инфекции там достигло 142. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Марий Эл подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Таким образом, число летальных исходов инфекции там достигло 142. Об этом 20 января сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В то же время Роспотребнадзор Марий Эл отмечает, что с начала пандемии коронавирус больше всего регистрируется в Йошкар-Оле, на втором месте здесь Медведевский район, а на третьем город Волжск.

Также в управлении подсчитали, что более половины всех заболевших COVID-19 в регионе – это женщины (61,8%). Мужчины же здесь составляют 38,2%.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора Марий Эл, больше всего зараженных в республике приходится на пенсионеров и рабочих.

Течение легкой формы болезни же диагностирована у 48,9% инфицированных, средняя – у 37,8%, тяжелая – у 3,2%. Бессимптомно коронавирус перенесли 10,1% от всех зараженных.