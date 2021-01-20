В Татарстане во время пожара спасли мужчину

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе республики произошел 19 января в 23.16. Сотрудников МЧС республики вызвали на улицу Зеленую к неэксплуатируемому зданию.

Приехавшие сотрудники ведомства обнаружили, что горят мебель и вещи на первом этаже здания. Общая площадь пожара составила девять квадратных метров. Само здание - в два этажа, размерами 7 на 15 метров.

Во время тушения обнаружили 44-летнего мужчину. Это был бездомный, который нашел себе убежище в пустом здании. Он пострадал - надышался продуктами горения. Медики госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести в Васильевскую больницу Зеленодольского района.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.