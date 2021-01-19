В службу спасения 18 января позвонил житель Набережных Челнов и рассказал, что уже несколько часов слышит вой собаки из подвала жилой многоэтажки на улице Литейный проезд.Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана выяснили причину - в небольшое окошко они увидели, что бродячая собака каким-то образом попала в подвал и пролезла в фундамент дома. Обратно выбраться животное само не могло - слишком уж там было очень. Вот от отчаяния собака и начала выть.Спасателям пришлось осторожно вытаскивать из западни животное. Оказавшись на воле собака поспешила сбежать то людей.