В воскресенье, 17 января, в Новочебоксарске из-за неосторожности при курении загорелась двухкомнатная квартира в доме №45 на улице Воинов Интернационалистов. Сообщение об этом поступило пожарным около часа дня. Прибыв на место, они помогли эвакуироваться из задымленного подъезда шести людям. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.В этот же день в республике произошли и другие пожары - в Чебоксарском, Красноармейском, Канашском районах и в Чебоксарах. Огонь уничтожил дом, а также повредил еще один, две бани и дощатую беседку.