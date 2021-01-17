В непростую ситуацию попали водители и пассажира автобуса, следовавшего по маршруту \\"Казань-Москва\\". Автобус на обочине автодороги \\"Звенигово-Помары\\" заметили сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл. Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Игорь Гаврилов и инспектор ДПС Андрей Тарасов выяснили у водителей автобуса с включённой аварийной сигнализацией, что у них закончилось дизельное топливо. В салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров.- Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно связались с представителями перевозчика для организации поставки топлива из ближайшего населенного пункта, - сообщили в МВД Марий Эл.До тех пор, пока к автобусу не подвезли дизтопливо, инспекторы ДПС выяснили состояние пассажиров и водителя, предоставили им для обогрева патрульный автомобиль. После устранения неполадки водители автобуса поблагодарили полицейских и продолжили путь к месту назначения.