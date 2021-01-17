Большой пожар в селе Верхняя Каменка Черемшанского района республики произошел под утро 17 января, в 6.54. По предварительным данным, на улице Советской вспыхнул частный деревянный дом, в котором проживал 64-летний хозяин.Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Но заметили слишком поздно - к приезду специалистов МЧС региона дом был полностью объят огнем.После того, как удалось справиться с пожаром, обнаружили останки хозяина-пенсионера.- Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается. Рассматриваются следующие версии возникновения огня: неосторожное обращение с огнём; неосторожность при курении; неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов; нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.