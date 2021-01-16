В прошедшую пятницу, 15 января, примерно в обед жители Нижнекамска на проспекте Мира стали жаловаться на то, что в их квартирах прокапало отопление и горячая вода.Как оказалось, виной всему авария, которая произошла на магистральном коллекторе. Ремонтировали вплоть до самой ночи. Ситуация находилась под контролем главы Нижнекамска Айдара Метшина. Вроде все починили, тепло и воду дали. Вот только батареи в квартирах нагрелись не сразу. Некоторым в ожидании этого пришлось провести всю ночь. Отметим, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, в это время температура воздуха в республики не должна был опускаться ниже -15 градусов.