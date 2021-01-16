Ночью 15 января в Менделеевске в доме №5 на улице Пушкина произошло возгорание. Едкий дым начал проникать в квартиры. В одной из них был установлен автономный пожарный извещатель, он и предупредил хозяев об опасности. Те вызвали спасателей и разбудили хозяйку чья квартира загорелась. Та сначала вывел 7-летнюю дочку, а после волоком вытащила своего пьяного сожителя, с которым до этого выпивала. В комнате горел диван и плавился натяжной потолок.Прибывшие пожарные с помощью дыхательных аппаратов спасли из зоны сильного задымления 6 человек, в том числе и двух детей.- В результате пожара погибших нет, пострадала 33-летняя женщина, - сообщили в МЧС Татарстана.По ее словам, она с дочерью легла спать, а сожитель продолжал бодрствовать. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.