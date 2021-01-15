Смертельный наезд произошел в 0.05 в пятницу, 15 января, в Новочебоксарске на улице Советской. По предварительным данным, 37-летняя женщина из Татарстана перебегала дорогу вне пешеходного перехода и попала под колеса иномарки Nissan Almera. Сообщили \\"Комсомолке\\" в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.Травмы, которые получила женщина, оказались смертельными, она скончалась на месте наезда. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель иномарки был трезв.