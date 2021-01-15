В эту пятницу, 15 января, президент Татарстана Рустам Минниханов улетел в Москву. В столице он примет участие в работе Гайдаровского форума 2021. Его основная тема - Россия и мир после пандемии.Рустам Минниханов, в свою очередь, станет одним из главных спикеров на экспертной дискуссии «Развитие инклюзивного спорта». Дело в том, что уже в следующем году Казань примет у себя Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады.- У нас есть прекрасная возможность показать, что наша страна не просто поддерживает спорт, а поддерживает такие социальные направления в спорте, как Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.Помимо этого, глава республики проведет общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России. Будут подведены итоги за прошедший год.