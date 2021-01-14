Завершено расследование уголовного дела о смертельном наезде в Звениговском районе. Так вскоре на скамье подсудимых окажется 38-летний начальник местного ГИБДД.По версии следствия, утром 3 февраля 2020 года полицейский на служебном автомобиле на дороге «Звенигово – Шелангер – Морки» в населенном пункте, зная расположение дорожных знаков и разметку, при обгоне трактора превысил скорость и выехал на встречку.Но начальник районного ГИБДД не справился с управлением машины и сбил рабочего, который чистил снег на автобусной остановке. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.- По уголовному делу, в частности, было допрошено более 25 свидетелей. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого наложен арест, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.