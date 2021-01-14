По данным на четверг, 14 января, в Марий Эл скончались уже 135 зараженных коронавирусом человек. Три последних летальных случая там были подтверждены накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 9 883 больных коронавирусом. На сегодня большинство из них - 8 575 человек, выздоровело. В инфекционных стационарах продолжают находиться 924 человека. У 918 из них пневмония, а у 357 - вместе с тем еще и COVID-19.В Минздраве региона сообщают, что 141 госпитализированный сейчас находится в тяжелом состоянии, 783 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 29 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 418.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ“Ковидные” ограничения в Марий Эл продлят еще на месяц - до 14 февраляПри этом обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет отменена (подробности)