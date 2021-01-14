За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердилась очередная смерть зараженного коронавирусом человека. Вместе с тем там выявили еще 245 новых инфицированных и выписали 478 ранее зараженных граждан. Об этом в четверг, 14 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Заметим, что с начала пандемии в регионе провели более 564 тысяч тестов на коронавирус и обследовали 534,6 тысячи местных жителей. Это помогло выявить инфекцию у 39 861 человека, 36 594 из которых выздоровели, а 487 - скончались. Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него сейчас находятся 13 579 граждан.