За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще 12 летальных случаев коронавируса. С начала пандемии там скончались уже 677 зараженных. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.В республике провели уже 432 тысячи тестов на COVID-19. Это помогло выявить 17 741 больного, в том числе 101 - накануне. К этому дню 16 003 из них выздоровели, но новые случаи заражения выявляются десятками ежесуточно.Также ежесуточно в Чувашии фиксируются смерти больных коронавирусом уже с 24 ноября.