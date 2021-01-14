За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 92 татарстанцев. Большинство из них - казанцы (50). Остальные из Набережных Челнов (17), Нижнекамского района (6), Высокогорского района (3), Ютазинского района (3), Буинского района (2), Зеленодольского района (2), Тюлячинского района (2), Аксубаевского района (1), Алексеевского района (1), Альмтьевского района (1), Бугульминского района (1), Верхнеуслонского района (1), Лаишевского района (1) и Пестречинского района (1). Два случая завозные, 90 - контактные.Среди зараженных двое детей. Десятерым - от 18 до 30 лет, 30 - от 30 до 50 лет, девятерым - от 50 до 60 лет, 22 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, семерым - от 80 до 90 лет, одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 30 из них, 62 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 14 541 жителя республики. На данный момент 11 114 из них выздоровели, а 210 - скончались.