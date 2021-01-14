Из Казани открылись прямые рейсы в Архангельск. Вылеты из столицы Татарстана запланированы по понедельникам и четвергам, обратно - по вторникам и пятницам. Время пути в одну сторону на самолете Bombardier CRJ 200 составляет около двух часов.Отметим, что самолеты из Казани будут вылетать в 14.45, а прибывать в точку назначения - в 17.00. В обратном направлении лайнеры отправляются в 11.35 и приземляются в Казани в 13.40. Такой график будет действовать до конца марта текущего года, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.